Colegiul "Cuza Voda" Husi va primi o imprimanta 3D

Dupa ce, la finele lui 2018, Liceul Tehnologic "Alexandru Ioan Cuza" Barlad a fost unul din cele zece licee din tara care au beneficiat de o imprimanta 3D in cadrul campaniei EDUTECH, acum, a venit randul Colegiului National "Cuza Voda" Husi sa se numere printre alte zece unitati liceale care vor primi o imprimanta 3D in cadrul unei noi editii a aceleiasi campanii. Mai intai, doi profesori din cadrul liceului vor fi instruiti si certificati in domeniul imprimarii 3D, urmand ca, ulterior, ... citeste toata stirea