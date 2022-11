Comandantul Regimentului 52 Artilerie Mixta din Barlad, decorat cu "Emblema de Merit in Slujba Pacii clasa a III-a"

Saptamana trecuta, adica la cateva zile de la sarbatorirea Zilei Armatei Romaniei, marcata anual pe data de 25 octombrie, colonelul Florin Cotet, comandantul Regimentului 52 Artilerie Mixta "General Alexandru Tell" Barlad, una din cele patru unitati militare ce compun Garnizoana Barlad, a fost decorat cu "Emblema de Merit in Slujba Pacii clasa a III-a"."Joi, 3 noiembrie, in contextul aniversarii Zilei Armatei Romaniei si in semn de apreciere pentru rezultatele deosebite obtinute in ... citeste toata stirea