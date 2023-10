La finele saptamanii, iubitorii de teatru sunt asteptati la spectacolul "Tot ce se da", de Ioan Peter, primul din stagiunea teatrala 2023-2024. Comedia a avut premiera in iunie, exact inainte de intrarea in vacanta a trupei de artisti.Sambata, 7 octombrie, in sala mare a Teatrului "Victor Ion Popa" Barlad, va avea loc prima reprezentatie din stagiunea 2023-2024. Spectacolul ce va fi prezentat publicului la mai bine de o luna de la revenirea din vacanta de vara a trupei de actori se numeste ... citeste toata stirea