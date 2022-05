Comisarul sef Ionel Nane, din nou la conducerea Politiei Barlad!

Incepand de pe 15 mai, conducerea IPJ Vaslui l-a numit la comanda Politiei Municipiului Barlad pe comisarul sef de politie Ionel Nane. Acesta face parte din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale (SIC) al IPJ Vaslui si a fost avansat in aceasta functie de conducerea Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui datorita unei activitati fructoase in cadrul SIC. Noul sef interimar al Politiei Municipiului Barlad are 50 de ani si este din Vaslui, lucreaza in cadrul SIC din 1993. A urcat ... citeste toata stirea