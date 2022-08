Comuna Bacani, in top 3 al proiectelor aprobate prin "Anghel Saligny"!

Primarul comunei Bacani, Vasile Stoica, a anuntat cu mandrie ca localitatea pe care o conduce se afla in top 3 judetean al comunelor din judet cu cele mai mari proiecte aprobate prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny". Asta inseamna alimentare cu apa si canalizare. Proiecte in valoare de aproape 40 de milioane de lei."Dupa o lunga perioada de asteptare si multa rabdare, astazi am curajul si onoarea sa fac publice urmatoarele doua proiecte de dezvoltare locala in comuna Bacani, ... citeste toata stirea