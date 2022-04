Comuna Dumesti va avea centru comunitar integrat cu fonduri UE

Dupa ce, pe 14 martie si pe 23 martie, au fost semnate finantarile pentru doua noi centre comunitare integrate in comunele Solesti si Gherghesti, iata ca, ieri, 31 martie, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), Cseke Attila, a aprobat finantarea unei investitii similare si in comuna Dumesti. Este vorba despre proiectul "Construirea unui centru comunitar integrat in comuna Dumesti, judetul Vaslui", cu o valoare de 468.800,50 lei, ce a obtinut finantare prin ... citeste toata stirea