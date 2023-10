In viitorul apropiat, locuitorii comunei Tutova vor avea parte de conditii de trai mai bune decat acum, intrucat investitia ce vizeaza extinderea retelei de canalizare si amenajarea de statii de epurare in satele Tutova, Badeana, Crivesti, Vizureni si Ciortolom va fi demarata in scurt timp. Proiectul este finantat prin Programul "Anghel Saligny" si contractul de executie a fost deja semnat.Recent, licitatia lansata de Primaria comunei Tutova pentru proiectarea, asistenta tehnica si executia ... citeste toata stirea