Comuna Vetrisoaia va cumpara doua terenuri cu bani de la Guvern pentru a se amenaja un pod peste Prut

Saptamana trecuta, Guvernul a alocat 70.000 de lei comunei Vetrisoaia pentru achizitionarea unor terenuri pe care se va amenaja un pod de trecere pe pontoane in zona localitatii Bumbata, in scopul fluidizarii transportului peste Raul Prut.In sedinta de guvern din 5 octombrie, Executivul a adoptat Hotararea nr. 1.200/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unitati administrativ-teritoriale. ... citeste toata stirea