Comuna Vinderei il asteapta pe cel de-al doilea medic de familie

In conditiile in care in judet exista un deficit de 141 de medici de familie iar noua comune din judet nu au niciun doctor, comuna Vinderei il asteapta pe cel de-al doilea medic. Cu locuinta de serviciu si salariu motivant, pretentia Primariei Vinderei este ca acesta sa lucreze sase zile pe saptamana in comunitate.In judetul Vaslui, sistemul medical ramane intr-o situatie ingrijoratoare mai ales in mediul rural. Noua comune nu au medic de familie, iar unele dintre ele se confrunta cu aceasta ... citeste toata stirea