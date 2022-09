Comunele cu mari probleme financiare primesc bani de la Consiliul Judetean

Odata cu rectificarea bugetara pe care Consiliul Judetean o va lua in discutie in sedinta sa de joi, 29 septembrie 2022, cateva comune cu mari probleme financiare vor primi sume consistente.Unele comune vasluiene aflate in dificultati financiare vor primi sume de bani prin rectificarea a VI-a a bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2022 pe care Consiliul Judetean (CJ) o va lua in discutie in sedinta sa de joi, 29 septembrie 2022. La capitolul "alte servicii publice generale" al ... citeste toata stirea