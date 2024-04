Concert de Florii la Catedrala Episcopala din Husi

Intrarea va fi libera la concertul traditionale de cantari specifice Postului Mare, organizat in Duminica Floriilor, pe 28 aprilie 2024, de la ora 18.00, in Curtea Catedralei Episcopale "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Husi.Concertul organziat cu binecuvantarea si in prezenta Preasfintitului Parinte Episcop Ignatie, va avea loc dupa slujba Demiei si este intitulat "Iata, Mirele vine!". ... citește toată știrea