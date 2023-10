Un barbat si o femeie, in varsta de 43, respectiv 35 de ani, din comuna Voinesti, judetul Vaslui,concubini, au fost retinuti de politisti dupa ce si-ar fi batut doi dintre copii, in varsta de cinci, respectiv trei ani. Cel mai mare dintre baieti a ajuns la spital in urma loviturilor, agresiunea fiind sesizata de un cadru didactic. In acest caz a fost sesizata si Protectia Copilului,informeaza news.ro."La data de 25 octombrie 2023, politistii Sectiei 8 Politie Rurala Iana au fost sesizati de ... citeste toata stirea