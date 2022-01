Concurs lansat de Ziua Internationala a Nonviolentei in Scoli

In data de 30 ianuarie a fost sarbatorita "Ziua Internationala a Nonviolentei in Scoli", care are drept scop promovarea ideii de educare a copiilor in armonie, solidaritate si respect, mesajul principal fiind dragoste universala, pace si nonviolenta.Cu ocazia acestei zile, in baza Proiectului national de reducere a violentei fizice si psihologice in unitatile de invatamant preuniversitar, la nivelul judetului Vaslui, prin Biroul Siguranta Scolara din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean ... citeste toata stirea