Concurs pe teme de anticoruptie, dedicat elevilor din Vaslui

Serviciul Judetean Anticoruptie (SJA) Vaslui din cadrul Directiei Generale Anticoruptie, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui si Primaria Municipiului Vaslui, deruleaza in perioada, 13 - 31 mai, concursul "Ma informez impotriva coruptiei, reactionez!" adresat elevilor de clasa a XI-a si a XII-a din municipiul resedinta.Potrivit organizatorilor, competitia are ca scop constientizarea tinerilor cu privire la efectele coruptiei asupra societatii, atitudinea ce trebuie adoptata ... citește toată știrea