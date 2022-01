Concurs pentru cele 86 de fotolii de directori scolari din judet

Nici bine nu au apucat inspectorii scolari vasluieni sa numeasca prin detasare in interesul invatamantului profesori in functiile de director/director adjunct ramase vacante dupa concursul din septembrie-decembrie 2021, ca Ministerul Educatiei a anuntat organizarea unui nou concurs, in perioada imediat urmatoare. La nivelul judetului Vaslui, au ramas inca neocupate 86 de functii de conducere, dintre care 63 pentru director si 23 pentru director adjunct.In Monitorul Oficial nr. 51 bis din 17 ... citeste toata stirea