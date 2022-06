Conferinta si lansare de carte - "12 umbre, indragostit de eclipse"

"12 Umbre" este o carte despre explorare, calatorii spre capatul lumii, dar si despre frumoasa stiinta a astronomiei. Autorul, Catalin Beldea, pleaca in aventurile sale cosmice inca din copilarie, de cand se juca "de-a v-ati ascunselea" in fata blocului si ajunge pe sase continente, fugarind eclipsele totale de Soare. Vom calatori cu gandul alaturi de Catalin Beldea prin tundra siberiana, prin labirintul uman al Shanghaiului, vom zbura cu balonul in stratosfera de deasupra Australiei, pentru ca ... citeste toata stirea