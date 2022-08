Consilier local din Muntenii de Sus, in conflict de interese

Ionut Stelian Simion, consilier local al comunei Muntenii de Sus, a fost gasit in conflict de interese administrativ de Agentia Nationala de Integritate (ANI). Anuntul a fost facut public ieri, 8 august, cand s-a dat publicitatii o lista de 7 alesi locali din tara in cazul carora s-a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natura administrativa sau a sesizat organele de urmarire penala si fiscala."Simion Ionut Stelian, in perioada exercitarii mandatului de consilier ... citeste toata stirea