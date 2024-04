Consiliul Judetean aloca 120 de mii pentru performanta la Centrul de Excelenta

Consiliul Judetean Vaslui si-a anuntat implicarea in sprijinirea excelentei educationale in judet, prin semnarea unui acord de parteneriat cu Centrul Judetean de Excelenta. Parteneriatul are ca obiectiv facilitarea activitatilor planificate pentru anul 2024, cu o alocare financiara de 120.000 lei din bugetul local al judetului. Suma este importanta pentru finantarea partiala sau cofinantarea unor initiative-cheie desfasurate de Centrul de Excelenta Vaslui.In sedinta ordinara de vineri, ... citește toată știrea