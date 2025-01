Consiliul Judetean stabileste preturile medii ale produselor agicole, pentru arenda pe anul 2025

In urmatoarea sedinta, Consiliul Judetean Vaslui va stabili preturile medii ale produselor agricole pe anul 2024, preturi vehiculate pe piata, in vederea evaluarii in lei a arendei stabilite in natura pentru anul fiscal 2025.Directia pentru Agricultura Judeteana Vaslui a propus ca preturile produselor agricole care constituie baza calcularii valorii arendei stabilite in natura sa fie urmatoarele: grau = 0,88 lei/kg; orz = 0,73 lei/kg; orzoaica = 0,73 lei/kg; porumb = 0,80 lei/kg; sorg = 0,80 ... citește toată știrea