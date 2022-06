Consiliul Judetean Vaslui si comunele Rosiesti si Vutcani primesc bani de la Guvern

In perioada imediat urmatoare, comuna Rosiesti va primi 568.000 lei, comuna Vutcani - 595.000 lei, iar Consiliul Judetean - 2.100.000 lei. Sumele au fost aprobate de Executiv in sedinta de Guvern de luni, 30 mai, si sunt prevazute in Hotararea nr. 717/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unitati administrativ-teritoriale.Potrivit actului normativ publicat deja in Monitorul Oficial nr. 531 ... citeste toata stirea