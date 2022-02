Consolidarea si modernizarea "Scolii Profesionale", executate de o asociere formata din sase firme

Cel tarziu in martie, vor fi demarate lucrarile prevazute in proiectul privind consolidarea, modernizarea si dotarea Scolii Profesionale din Barlad, finantat cu fonduri UE. Pana atunci insa, la finele saptamanii trecute, reprezentantii Primariei Barlad si cei ai castigatorului licitatiei, in speta Asocierea Madbeton (ofertant leader) - Research Consorzio Stabile Societate Consortile ARL (ofertant) - Fire Stopping Engineering (subcontractant) - Magnum Therm (subcontractant) - Building Technology ... citeste toata stirea