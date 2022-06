Constantin Iulian, simbol al rezistentei nationale anticomuniste de la Liceul Teoretic "Mihail Kogalniceanu" Vaslui

"Oh, libertate, cate crime se comit in numele tau!" (Madame de Roland)In acest an, pe 8 iunie, s-au implinit 10 ani de la trecerea la cele vesnice a prof. univ. dr. ing. Constantin Iulian, presedintele Federatiei Romane a Fostilor Detinuti Politici Luptatori Anticomunisti. S-a nascut la 17 octombrie 1929 in orasul Vaslui. A fost unul dintre elevii eminenti ai Liceului Teoretic "Mihail Kogalniceanu", promotia 1948 si sef al "Fratiilor de Cruce" din oras. Timp de 13 ani a fost intemnitat in ... citeste toata stirea