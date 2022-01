Construirea noului bazin de inot al Vasluiului, in linie dreapta

"Vesti minunate pentru vasluieni!". In acesti termeni anunta consilierul local PSD Alexandru Barbu aprobarea de catre Guvernul Romaniei, in ultima sa sedinta, a indicatorilor tehnico-economic ai bazinului de inot de la Vaslui, o investitie de 97 de milioane de lei.In sedinta de guvern au fost aprobati indicatorii tehnico-economici ai bazinului de inot olimpic care va fi construit in municipiul Vaslui. Prilej pentru consilierul local social-democrat Alexandru Barbu sa semnaleze o "veste ... citeste toata stirea