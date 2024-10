Contrabanda cu 100 de kilograme de tutun de narghilea la Albita

Politistii de frontiera si lucratorii Biroului Vamal Albita au descoperit, ascunse intr-un autocar, 100 de kg de tutun pentru narghilea ce urmau a fi introduse ilegal in tara. Soferul autocarului este cercetat penal pentru contrabanda.Pe 30 octombrie, in jurul orei 03:50, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a intra in tara, conducand un autocar inmatriculat in Republica Moldova, care opereaza curse regulate pe ruta ... citește toată știrea