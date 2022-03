Controale in trafic ale politistilor vasluieni, in cadrul Actiunii Nationale "Speed"

In perioada 21 - 27 martie, politistii Serviciului Rutier, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, sprijiniti de politistii de ordine publica, au actionat preventiv-reactiv, pe drumurile publice din judetul Vaslui, in cadrul actiunii organizata la nivel national "Speed", in cadrul Programului Operatiunilor Europene 2022 al Organizatiei Politiilor Rutiere din Europa (ROADPOL). Activitatile au vizat in mod special drumurile publice cu un risc rutier ridicat, pentru depistarea ... citeste toata stirea