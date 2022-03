Controale mai vigilente la produsele de Paste

Avand in vedere cresterea consumului de produse de origine animala si non-animala din preajma Sarbatorilor Pascale, inspectorii din cadrul DSVSA Vaslui au intensificat controalele in judet. Masura a fost luata in scopul eliminarii riscurilor imbolnavirii populatiei.Astfel, la intensificarea masurilor specifice de inspectie si control, vor participa medici veterinari si inspectori din cadrul Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Vaslui (DSVSA) si ai Circumscriptiilor ... citeste toata stirea