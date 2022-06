Control judiciar pentru un "sofer" care le-a facut pe toate

Politistii Sectiei 7 Politie Rurala Banca, din cadrul Politiei Municipiului Barlad, au retinut un barbat, in varsta de 25 ani, care ar fi sustras un autoturism, l-ar fi condus fara a detine permis de conducere si ar fi fost implicat intr-un eveniment rutier.In data de 5 iunie 2022, ora 20.20, Politia Municipiului Barlad a fost sesizata, prin S.N.U.A.U. 112, despre faptul ca, un barbat ar fi sustras un autoturism, l-ar fi condus si s-ar fi rasturnat cu acesta, in albia unui parau. In urma ... citeste toata stirea