Copii din centrele de zi ale Asociatiei "Filantropia Ortodoxa" au primit daruri

In cadrul Campaniei de Pasti "Impreuna aducem Lumina in suflete", toti copiii centrele de zi de la Botesti, Ghermanesti, Barlad, Vaslui si Husi, ale Asociatiei "Filantropia Ortodoxa" a Episcopiei Husilor, au primit, la finalul saptamanii trecute, daruri consistente constand in imbracaminte, incaltaminte, dulciuri, jucarii si multe alte surprize."Copiii au primit, cu multa emotie, vizita noastra si s-au bucurat de dragostea si atentia cu care au fost pregatite toate darurile. A fost un efort ... citește toată știrea