Copii din Vaslui, hraniti de World Vision

Un numar de 1.400 de copii de la sate beneficiaza zilnic de o masa calda si doua ore remediale, rechizite, haine si alimente, in functie de nevoi, formarea profesorilor, consiliere parentala, dezvoltarea infrastructurii digitale si activitati de educatie non-formala, prin programul "Paine si Maine" derulat de fundatia World Vision Romania.Potrivit unui comunicat al fundatiei transmis, marti, AGERPRES, copiii sunt inscrisi in clasa pregatitoare, I, II, III si IV in sase judete: Ialomita, ... citeste toata stirea