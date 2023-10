Un copil de 13 ani a fost ranit in timp ce se juca intr-un skate-park din municipiul Vaslui. Medicii l-au gasit in stare de semiconstienta. Copilul a fost dus la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui."Echipajul ambulantei SMURD tip C1 (terapie intensiva mobila) a intervenit pentru acordarea ingrijirilor medicale de urgenta in cazul unui copil in varsta de 13 ani care a suferit un accident in timp ce se juca in zona de agrement Skate Park din ... citeste toata stirea