Copil din Fruntiseni gasit inecat intr-un parau

Tragedie fara margini intr-i familie din Fruntiseni dupa ce copilul de 1 an si doua luni, pe care parintii l-au declarat disparut a fost gasit, cateva ore mai tarziu, cu fata in apa, intr-un parau, fara semne vitale.Seara trecuta o familie din Fruntiseni a anuntat la numarul de urgenta 112 disparitia de acasa a unui copil de sex masculin in varsta de 1 an si 2 luni.Politia si pompierii au participat la cautari iar Serviciu de Ambulanta al Judetului Vaslui a participat cu doua ambulante tip B2 ... citeste toata stirea