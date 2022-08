Copil muscat de cainele familiei

Un copil de trei ani a fost muscat de cainele familiei in satul Urdesti, comuna Dodesti, echipajul de pe ambulanta transportandu-l de urgenta la spitalul din Barlad. In masina ambulantei baietelul s-a strans in bratele unui tinere paramedic voluntar.O ambulanta SMURD tip B2 (echipaj de prim ajutor) s-a deplasat in aceasta dupa amiaza in localitatea Urdesti, comuna Dodesti, pentru a acorda primul ajutor medical unul copil in varsta de trei ani muscat de cainele familiei.La sosirea echipajului ... citeste toata stirea