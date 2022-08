Copil ranit de cainele familiei, la Vaslui

Un copil in varsta de trei ani din comuna Dodesti a suferit mai multe rani in zona fetei dupa ce a fost atacat, luni, de cainele familiei, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui."Ambulanta SMURD tip B2, cu echipaj de prim-ajutor, s-a deplasat in localitatea Urdesti, comuna Dodesti, pentru a acorda ingrijiri medicale unui copil in varsta de trei ani, muscat de cainele familiei. La sosirea echipajului de interventie a fost gasit un baietel care ... citeste toata stirea