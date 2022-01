Corneliu Bichinet, "ingredientul" care a lipsit din bucataria politicii romanesti, din nou pe masa!

In politica vasluiana, ultimii aproximativ doi ani s-au remarcat si prin absenta unuia dintre cei mai vocali politicieni romani, Corneliu Bichinet. Un obisnuit al studiourilor centrale de televiziune, fostul presedinte al PMP Vaslui a disparut, intr-o buna zi, din atentia publica, problemele de sanatate fiind cele care l-au tinut departe de tumultul vietii politice. Acum, "sanatos tun, fortificat si dornic de a merge mai departe", fostul deputat reintra in arena. In cadrul scurtului interviu pe ... citeste toata stirea