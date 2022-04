COVID-19: S-a atins pragul de 4.000 de vaccinari la copii! Cu chiu cu vai!

In sfarsit, dupa luni intregi de campanii de vaccinarei anti COVID-19 la copiii cu varsta intre 5-17 ani, a fost atins pragul de 4.000 de imunizari complete.Dupa cum se stie deja, vaccinarea impotriva COVID-19 pentru grupa de varsta 5-11 ani a dem arat pe 26 ianuarie 2022, in timp ce pentru grupa de varsta 12-15 ani a inceput pe 2 iunie 2021. In ambele cazuri, imunizarea copiilor se face cu serul produs de compania farmaceutica Pfizer/BioNTech si presupune administrarea a doua doze.Dupa atata ... citeste toata stirea