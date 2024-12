Credinciosii din judet, invitati la concertul traditional de colinde al Episcopiei Husilor

Duminica viitoare, Catedrala Episcopala din Husi va gazdui editia din acest an a traditionalului concert de colinde "Sus in poarta Cerului", organizat de Episcopia Husilor, in prezenta Preasfintitului Parinte Episcop Ignatie. La concertul programat pentru data de 15 decembrie, de la ora 18.00, vor urca pe scena Grupul psaltic "Sfanta Mare Mucenita Chiriachi" al Catedralei Episcopale din Husi, alaturi de copiii de la "Sfanta Chiriachi" Junior, Corala "Fantasia" din Vaslui si solista Tatiana ... citește toată știrea