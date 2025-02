Crestere cu 20% numarului de bolnavi cu cancer

Anul trecut, numarul bolnavilor inregistrati cu cancer a crescut in judet cu circa 20%, fata de anul anterior, conform datelor Directiei de Sanatate Publica Vaslui."In cursul anului 2024 au fost luate in evidentele medicilor specialisti 1.199 de cazuri noi de cancer, fata de 996 cate au fost inregistrate in anul 2023. La sfarsitul anului 2024, in judetul Vaslui erau in evidenta 9.319 de bolnavi cu diferite forme de cancer, fata de 9.064 cati erau inregistrati la finalul anului anterior", a ... citește toată știrea