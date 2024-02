Crima socanta in Vaslui. O femeie a fost gasita decapitata in casa vecinului cu care isi petrecuse noaptea

O crima socanta a avut loc in judetul Vaslui. O femeie de 42 de ani a fost gasita decapitata chiar in casa unui vecin cu care isi petrecuse noaptea, transmite Pro Tv. In zori, individul in varsta de 43 de ani a anuntat familia victimei ca a gasit-o pe femeie moarta si ca, din cauza bauturii, nu stie ce s-a intamplat.Totul s-a intamplat in localitatea vasluiana Manzati. Se pare ca duminica seara, femeia a plecat de acasa dupa o cearta cu sotul. Initial s-ar fi oprit la magazinul din apropiere, ... citește toată știrea