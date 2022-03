Criza de medici de la Spitalul Judetean s-a mai atenuat

In urma cu doar cativa ani, Spitalul Judetean se afla intr-o criza acuta de medici, in 2018, doar 77 din cele 122 de posturi fiind ocupate. De atunci, investitiile in unitatea medicala, cresterea salariilor, ca si locuintele de serviciu oferite de Consiliul Judetean au dus la imbunatatirea situatiei. In ultimele zile, spitalul a anuntat ocuparea unor pozitii din organigrama si cresterea colectivului de medici: un medic specialist in genetica medicala si doi medici la Anestezie Terapie Intensiva. ... citeste toata stirea