Incepand de miercuri, 19 aprilie, Roxana Miron-Feraru, viceprimarita Barladului in mandatul trecut si actualmente consilier judetean, este noul presedinte al Crucii Rosii Vaslui. Aceasta a fost aleasa in respectiva functie de conducere in cadrul Adunarii generale de dare de seama si alegeri a Filialei Judetene de Cruce Rosie Vaslui, ce s-a desfasurat la Biblioteca Judeteana "Nicolae Milescu Spatarul" Vaslui.Lucrarile reuniunii au fost conduse de Valeriu Caragata, cel care a fost presedinte al ... citeste toata stirea