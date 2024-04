CSM Husana Husi a castigat primul trofeu din istoria clubului

CSM Husana Husi a castigat primul trofeu din scurta istorie a clubului infiintat in anul 2022.Echipa anfiintata si administrata de Primaria Husi si Consiliul Local Husi a castigat Cupa Romaniei, culoarul Ligii 5, in urma castigarii finalei competitiei, scor 4-0, in fata Stiintei Delesti.Intr-una dintre semifinalele fazei judetene a Cupei Romaniei, ... citește toată știrea