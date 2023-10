CSM Vaslui s-a impus in derbyul local, cu Rapid Brodoc, care s-a disputat sambata pe Stadionul Municipal, in cea de-a 6-a etapa a Ligii 3.Desi in intalnirea anterioara, care a avut loc in primul tur national al Cupei Romaniei, a fost invinsa de Rapid Brodoc cu 2-1, CSM Vaslui, echipa vasluiana aflata la primul sezon in Liga a 3-a, a reusit de aceasta data sa se impuna in fata echipei Rapid Brodoc, cu scorul de 2-0.Prima ... citeste toata stirea