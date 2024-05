CSM Vaslui a castigat la Sighisoara si merge la baraj pentru ramanerea in Liga Zimbrilor

CSM Vaslui a terminat sezonul regulat cu o victorie mare Sighisoara, scor 31-24 (13-10), si merge la baraj pentru ramanerea in Liga Zimbrilor, unde va intalni ocupantele locurilor 3 si 4 din Divizia A, CSM Fagaras si CSM Oradea, plus ocupanta locului 11 din Liga Zimbrilor, dintre Steaua, Poli Timisoara sau CSM Focsani.In ultimul meci al acestui sezon, la Sighisoara, vasluienii au castigat in pofida atmosferei incendiare din tribune si au controla jocul de la un capta la altul, dorind sa ... citește toată știrea