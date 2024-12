CSM Vaslui are un sfarsit de an bun si se afla pe locul 6 in Liga Zimbrilor

CSM Vaslui a terminat turul sezonului cu un egal in fata Stelei, scor 28-28, fiind al treilea joc consecutiv fara infrangere pentru vasluieni, care mai are de disputat doua meciuri in acest an, cu CSM Bucuresti, marti, pe 10 decembrie, in deplasare, si CSM Fagaras, sambata, 14 decembrie, acasa.CSM Vaslui are un sfarsit de an bun, cu trei meciuri in Liga Zimbrilor in care nu a fost invinsa, iar daca avem in vedere si meciul din Cupa, cu CSM Oradea, din Cupa, echipa vasluiana nu a mai pierdut de ... citește toată știrea