CSM Vaslui incepe anul cu o infrangere, in partea a doua a Ligii Zimbrilor, la Buzau

CSM Vaslui a pierdut in primul meci oficial din acest an, acasa la HC Buzau, scor 23-27, dar se mentine pe locul 8 in Liga Zimbrilor, cu 20 de puncte."Ne intoarcem acasa fara victorie, insa ne mentinem pe locul 8 in Liga Zimbrilor, cu 20 de puncte!Mult succes pe mai departe!", au scris cei de la CSM Vaslui pe pagina de socializare a clubului, dupa meciul de la Buzau.Prima parte a meciului a fost un echilibrata, gazdele desprinzandu-se pe tabela abia pe final, scorul ... citește toată știrea