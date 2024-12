CSM Vaslui incheie prima parte a Ligii Zimbrilor cu 20 de puncte, fata de doar 4, cate avea sezonul trecut

Daca anul trecut in aceeasi perioada, la finalul primei parti a Ligii Zimbrilor, CSM Vaslui are doar 4 puncte, cele 20 de puncte acumulate pana in prezent, in actualul sezon, il fac pe antrenorul vasluienilor sa se declare bucuros, in pragul Sarbatorilor de Iarna."Am ajuns la 20 de puncte in acest sezon. Ne obliga pe mai tarziu sa fim mai atenti, speram sa ne revenim cat mai repede din accidentari. Acum ne bucuram de sarbatori, urmand ca din ianuarie sa revenim mai puternici, sanatosi si ... citește toată știrea