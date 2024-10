CSM Vaslui, increzatori ca pot sa lege victoriile

Dupa victoria cu Politehnica Timisoara si inainte de meciul cu CSM Focsani, tehnicianul celor de la CSM Vaslui, Gabriel Armanu, este increzator ca poate lega victoriile si aduce punte, mai ales ca echipa pe care o antreneaza beneficiaza de o sustinere etraordinara in meciurile de acasa."Am discutat toata saptamana cu baietii si le-am spus ca noi am jucat bine si cu Buzaul, dar si cu Suceava, dar am pierdut pe final si nu am putut sa ne bucuram. Le-am zis ca astazi (n.r sambata) ar trebui sa ... citește toată știrea