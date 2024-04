CSM Vaslui infrunta CSU Suceva cu o mare foame de puncte

In vreme ce sucevenii, aflati pe locul 7, nu au presiunea rezultatului, vasluienii, cu 15 puncte si la doar doua de locul care ii pune la adapost de retrogradare, vor pleca in Bucovina pentru meciul de sambata cu o mare nevoie de puncte.CSM Vaslui intalneste CSU Suceava sambata, de la ora 17.00, in sala "Dumitru Bernicu" din capitala Bucovinei, intr-un meci din cadrul etapei a XXII-a a Ligii Nationale la handbal masculin.Cele doua formatii abordeaza confruntarea din pozitii complet diferite. ... citește toată știrea