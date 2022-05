CSM Vaslui, multumiti cu locul 8 in Liga Zimbrilor

Locul 8 in Liga Zimbrilor, pe care il detine CSM Vaslui in prezent, inainte de ultima etapa, este cea mai buna performanta a echipei de handbal a Vasluiului de pana acum. In aceste conditii, atrenorul Gabriel Armanu se declara multumit de evolutia echipei in acest sezon."Locul 8 in Liga Zimbrilor si o victorie de pus in rama in fata celor de la CSM Bucuresti!", spun cei de la CSM Vaslui dupa meciul cu CSM Bucuresti, de miercuri, in care echipa vasluiana s-a impus cu scorul de 30 - 27.Inainte ... citeste toata stirea