CSM Vaslui, numai victorii in amicale

CSM Vaslui a castigat al treilea meci de verificare consecutiv disputat in acest inceput de an. Ultimul succes a fost obtinut in fata echipei CSO Teutonii Ghimbav, scor 35-25, dupa 42-31 cu CSM Fagaras si 48-23 cu CSM Sighisoara.In primele doua amicale, CSM Vaslui a trecut de alte doua divizionare A, CSM Sighisoara si CSM Fagaras. In al doilea meci de verificare, cu CSM Fagaras, vasluienii s-au impus cu 42-31, adversara fiind calificata in play-off-ul de promovare in Liga Zimbrilor. Cele doua ... citește toată știrea